Menemen Belediyespor Gol Oldu Yağdı

Kaynak: DHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bakspor'u 7-0 yenerek bitime 6 maç kala en yakın rakibi Tuzlaspor'un 6 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor bu sezon gol olup yağdı. Sarı-lacivertliler geride kalan 28 haftada rakip fileleri toplam 64 kez sarsarak profesyonel liglerin en golcü takımı unvanını aldı. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde şampiyonluğa koşan sarı-lacivertliler maç başına 2.28 gol ortalaması yakalayıp taraftarına adeta resital sundu.Menemen Belediyespor bu sezon sadece 3 maçta gol atamadı. Sarı-lacivertliler 5. haftada Tuzlaspor'a 4-0 yenilirken, 16. haftada Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybetti. İzmir ekibi 18. haftada ise evinde Fatih Karagümrükle golsüz berabere kaldı. Menemen en farklı galibiyetlerini Darıca Gençlerbirliği'ni 5-1 ve 6-1, Bakspor'u da 7-0 yenerek elde etti. Menemen'in dümeninde üçüncü sezonunu geçiren Suat Kaya, kalan 8 haftada en iyi şekilde performans gösterip 1. Lig'e yükseleceklerini söyledi. - İzmir