Menemen Belediyespor, Kahramanmaraşspor'a Karşı

<br><br>TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fethiyespor'u 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren 49 puanlı 2. sıradaki Menemen Belediyespor, yarın alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kahramanmaraşspor deplasmanına çıkacak. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda Selim Özen'in düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.<br><br>Teknik direktör Suat Kaya, zirve yarışında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, 'Bu sezon dış sahada çok iyi bir grafik ortaya koyduk. Kahramanmaraş deplasmanları zor geçer. Ancak evimize 3 puanla dönmekten başka düşüncemiz yok' diye konuştu. - İzmir