01 Mart 2019, 11:45
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Menemen Belediyespor, Kahramanmaraşspor'a Karşı

Menemen Belediyespor, Kahramanmaraşspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fethiyespor'u 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren 49 puanlı 2. sıradaki Menemen Belediyespor, yarın alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kahramanmaraşspor deplasmanına çıkacak.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fethiyespor'u 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren 49 puanlı 2. sıradaki Menemen Belediyespor, yarın alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kahramanmaraşspor deplasmanına çıkacak. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda Selim Özen'in düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Teknik direktör Suat Kaya, zirve yarışında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Bu sezon dış sahada çok iyi bir grafik ortaya koyduk. Kahramanmaraş deplasmanları zor geçer. Ancak evimize 3 puanla dönmekten başka düşüncemiz yok" diye konuştu. - İzmir Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Kahramanmaraşspor, Menemen Belediyespor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


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