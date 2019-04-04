Menemen Belediyespor Kahroldu

Kaynak: DHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde 2-0 öne geçtiği maçta Play-Off hesapları yapan Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilen lider Menemen Belediyespor adeta yıkıldı. Son 6 haftaya büyük avantajla giren sarı-lacivertliler ilk yarıya 2-1 önde kapatmasına rağmen, ikinci devrede yokları oynadı. Üst üste yediği gollerle coşkulu taraftarı önünde puan alamayan İzmir ekibi, rakipleriyle arasındaki puan farkını açamadı. Menemen'in tek tesellisi ise Tuzlaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un da kazanamaması oldu. En yakın takipçisi Tuzlaspor'un Bakspor'la 3-3 berabere kalmasının ardından 6 puanlık fark sadece 5'e inmiş oldu.Teknik direktör Suat Kaya ise şok bir sonuç aldıklarını dile getirdi. Maçın hakemi Batuhan Gültek'i de eleştiren Kaya, "Maalesef hakem veremediği kararlarla maçı iyi yönetemedi. Ancak bizim de 2-0 öne geçmişken evimizde yenilmemiz açıklanabilir bir durum değil. Artık önümüzde 5 maç kaldı, hepsi final. Etimesgut Belediyespor yenilgisinden gereken dersleri çıkaracağız. Kazansaydık çok büyük avantajı cebimize koyacaktık. Dikkat edeceğiz, disiplini elden bırakmayacağız. Bu müsabakayı kaza olarak değerlendiriyorum" dedi.Sıralamada 61 puanla lider olan Menemen Belediyespor, Manisa BŞB (D), Pendikspor, Bandırmaspor Baltok (D), Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor'la (D) karşılaşacak. - İzmir