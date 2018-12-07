Menemen Belediyespor - Kasımpaşa: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Kasımpaşa
, deplasmanda Menemen Belediyespor
'u 2-1 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Eduok'un sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Özgür Çek
'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında Pavelka'nın kafayla aktardığı topla buluşan Veysel Sarı
'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2 86. dakikada Serhat Baştan
'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Okan Baydemir'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-2 Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık
'ta İstanbul
'da oynanacak.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
, Serkan
Çimen, Utku Tunavelioğlu
Menemen Belediyespor: Amir Güren, Semih Ceylan
, Murat Erdemir
, Veli Çetin, Mert Kula
, Mustafa Şen
(Dk. 64 Okan Baydemir), Serhat Baştan, Samet Günhan, Alberk Koç, Taşkın Çalış
(Dk. 69 Umut Pusat), Ali Özgün
(Dk. 72 Murat Elkatmış)
Kasımpaşa: Eray Birniçan, Onur Ural, Yılmaz Daler (Dk. 46 Veysel Sarı), Josue Sa, Veigneau, Eduok, Sadiku, Hakan Demir
, Özgür Çek, Tarkan
Serbest (Dk. 58 Pavelka), Koita (Dk. 72 Diagne)
Goller: Dk. 55 Özgür Çek, Dk. 60 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 86 Okan Baydemir (Menemen Belediyespor) Sarı kartlar: Dk. 30 Özgür Çek, Dk. 52 Onur Ural (Kasımpaşa), Dk. 88 Umut Pusat (Menemen Belediyespor)
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07 Aralık 2018 Cuma 00:23