Menemen Belediyespor kongresinde arbede





YENİ sezonda tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Menemen Belediyespor'un olağanüstü genel kurulu olaylı başladı. Eski Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin ile Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un desteklediği eski yönetici Fikret Uzun'un yarıştığı seçimde taraflar arasında arbede çıktı. İlçede 20 yıl belediye başkanlığı yapan, kulübü kurucusu olduğu şirkete devredip başkanlığı devralmayı hedefleyen Tahir Şahin ve yeni belediye yönetimi arasında haftalardır tansiyonun düşmediği sarı-lacivertlilerde söz almak isteyen Fikret Uzun genel kurulun usule aykırı yapıldığını söyledi.

Hafta içinde birçok eski üyeyle birlikte üyelikten çıkarıldığı iddia edilen, farklı ilçelerden 250 kişinin kulübe Şahin yönetimi tarafından üye yapıldığını söyleyen Fikret Uzun, "Daha önce 147 üye ile seçime gidiliyordu, şimdi bu sayı 360" dedi. Uzun'un, "Kulübe usulsüz üyeler yapılmıştır. Seçim geçersizdir" demesi üzerine konuşmasına müdahale edildi. Güvenlik ekiplerinin Uzun'u kürsüden indirmeye çalışması ortamı iyice gerdi. Uzun'u destekleyen üyelerin de araya girmesiyle itiş kakış yaşandı. Tahir Şahin devreye girip Uzun'un konuşmasını tamamlamasını istedi. Ardından ortamın yumuşaması üzerine hem Uzun hem de Şahin üyelere seslendi.

Kaynak: DHA