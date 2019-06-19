19.06.2019 12:18
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Menemen Belediyespor kongresine konulan ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı

Menemen Belediyespor kongresine konulan ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'un 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongresi için konulan ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı.

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'un 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongresi için konulan ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı.
Menemen Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Menemen Belediyespor Kulübü Derneğinin 25 Mayıs 2019'da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen tüm gündem maddelerinin icrasının durdurulması yönünde verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdığı belirtildi.
Bu karara göre kulüp başkanı seçilen Tahir Şahin ve yönetim kurulunun görevine devam edeceği kaydedildi.
Menemen Belediyespor Kulübü Başkanı Tahir Şahin, yaptığı açıklamada, kulübün 20 yıldır spor camiasında oluşturduğu güvenin bu mahkeme süreciyle kaybettirilmeye çalışıldığını savundu.
Ekip arkadaşlarıyla birlikte bu güveni tekrar sağlayacaklarını aktaran Şahin, daha önce anlaşmaya vardıklarını açıkladıkları teknik direktör Abdullah Ercan'ın görevinden istifa ettiğini belirtti.
Kaynak: AA
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