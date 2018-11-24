Menemen Belediyespor Pendik'te Terleyecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'la 2-2 berabere kalıp lider Tuzlaspor'un 2 puan gerisine düşen Menemen Belediyespor yarın Pendikspor deplasmanında ter dökecek.
Pendik Stadı'nda Mustafa İlker Coşkun'un yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Taşkın ve Semih forma giyemeyecek. Teknik direktör Suat Kaya, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Son 4 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildik. Pendikspor'u yenip yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi. - İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu,Büyükşehir Belediyespor,Pendikspor,Menemen Belediyespor
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:44