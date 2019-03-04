Menemen Belediyespor Telafi Peşinde

Kaynak: DHA

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 4-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya camianın yüreğine su serpti.Aldıkları mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Artık tüm gücümüzle Sivas Belediyespor maçına odaklanacağız. Evimizde mutlak 3 puan bekliyoruz. Yarış iyice kızıştı. Kalan 10 haftanın hepsi final, çok dikkatli olmalıyız. Ben takımıma sonuna kadar inanıyorum. Hatalarımızı tekrar etmeyeceğiz. Sezon sonu İzmir'e ve ilçemize şampiyonluk sevinci yaşatmak amacındayız" ifadelerini kullandı. - İzmir