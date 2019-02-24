Menemen Belediyespor Uygun Adım

TFF
2. Kırmızı Grup'ta deplasmanda Tuzlaspor'un ardından evinde Fethiyespor
engelini de aşan Menemen Belediyespor
, şampiyonluk yolunda gaza bastı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibini bitime 3 dakika kala attığı golle 2-1 yenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya
sezonun en zor maçlarından birini oynadıklarını söyledi. Yollarına emin adımlarla devam ettiklerini dile getiren Kaya, "Kurtuluş mücadelesi veren ekiplerle oynadığımız maçlar hep çekişmeli oldu. Fethiyespor bizi zorladı ama kazanmasını bildik. Önemli bir virajı döndük. Kalan 11 final müsabakamız var. Hepsinde çok dikkatli olmalıyız. Şampiyonluğa inancımız tam" diye konuştu. İzmir
ekibi gelecek hafta Kahramanmaraşspor
deplasmanına çıkacak. - Menemen
Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Menemen Belediyespor, Menemen, Spor
Kaynak: DHA