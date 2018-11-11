Menemen'de 1 Puana 2 Fire

TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-0 öne geçtiği Etimesgut
Belediyespor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Menemen Belediyespor
, iki önemli oyuncusunun cezalı duruma düşmesiyle sıkıntıya girdi. Başkent'ten 1 puan çıkararak zirve yarışında yara alan İzmir
ekibinde atılan gollerin altına imza atan iki isimden sağ bek Semih kırmızı, forvet arkası Umut ise sarı kart cezalısı durumuna düştü. Semih ve Umut, iç sahada yarıştaki rakiplerden Manisa Büyükşehir Belediyespor
ile olnanacak maçta forma giyemeyecek. - İzmir
11 Kasım 2018 Pazar 13:52