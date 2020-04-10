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Menemen'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Menemen ilçesinde, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

10.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:03
Menemen ilçesinde, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahıhıdır Mahallesi Çiçek Sokak'taki evde V.E. (28), birlikte yaşadığı Gül Y'yi, bacağından av tüfeğiyle vurdu. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Gül Y'yi hastaneye kaldırıldı. V.E. iki sokak ileride polis ekiplerince gözaltına alındı.
Önce Menemen Devlet Hastanesine, ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gül Y. hayatını kaybetti.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Menemen’de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Menemen, Güncel
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