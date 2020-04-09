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Menemen'de çiftçilerin tarla mesaisi devam ediyor

Menemen Ziraat Odası Başkan Vekili Yücel Altıntaş, ilçedeki çiftçilerin tarlalarını ekip biçmeye ara vermeden devam ettiğini söyledi.

09.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:04
Menemen'de çiftçilerin tarla mesaisi devam ediyor
Menemen Ziraat Odası Başkan Vekili Yücel Altıntaş , ilçedeki çiftçilerin tarlalarını ekip biçmeye ara vermeden devam ettiğini söyledi.
Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir çok sektörün etkilendiğini ifade etti.
Çiftçilerin bu süreçte üretime devam ettiğini belirten Altıntaş, şöyle konuştu:
"Biz çiftçiler herkesin evde olduğu zamanlarda vatandaşlarımıza yiyecek mahsul yetiştirebilmek adına tarlamızın başındayız. Çiftçimiz yazlık ürün dikimine başladı. Özellikle domates, patlıcan gibi sebze fidanlarımız toprakla buluştu.
Çiftçimiz salgın nedeniyle üretmekten değil ama ürettiklerini satamamaktan korkuyor. Hızlı satış olmadığı zaman mahsul ellerinde kalacak ve çöp olacaktır. Çünkü domates, yaş sebze ve meyvenin dayanma süresi çok az. Bu sebzelerin çabuk tüketilmesi gerekiyor. Mahsulün devletimiz, belediyelerimiz, kooperatiflerimiz ve market zincirleri tarafından desteklenip tüketiciye hızlı bir şekilde ulaştırılması gerekmektedir. "
Altıntaş, bu süreçte vatandaşın bu süreçte kuru bakliyat yerine mevsim sebzelerini tüketmelerini istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Altıntaş, Menemen, Güncel
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