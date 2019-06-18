18.06.2019 17:03
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Menemen'de fayton yasaklandı

Menemen

İZMİR'in Menemen ilçesinde faytonların faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde faytonların faaliyetlerine son verildiği bildirildi. Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından kararı duyurdu.
Ülke genelindeki birçok hayvanseverin atlara eziyet edildiği gerekçesiyle şikayet ettiği fayton kullanımına bir yasak da Menemen'den geldi. Menemen'de fayton faaliyetine son verildi. Karar hakkında bilgi veren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hayvan hakları ile ilgili çalışmalarımız ortadadır. Buna bağlı olarak yaptığımız çalışmalarda 5 toplama aracı ile sokak hayvanlarını toplayıp, özgür hayvan barınağı olarak tahsis ettiğimiz alanda her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 5199 sayılı 'Hayvan Haklarını Koruma' kanununa istinaden de deklare ettiğimiz kararla faytonları ilçemizde yasaklamış bulunuyoruz. Bundan sonra da hayvan hakları ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir" dedi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Serdar Aksoy, İzmir, Menemen, Güncel

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