06.07.2019 12:22
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Menemen'de Gökhan imzaya yakın

Menemen

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, geçen sezon Afjet Afyonspor'da forma giyen stoper Gökhan Kardeş'le prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, geçen sezon Afjet Afyonspor'da forma giyen stoper Gökhan Kardeş'le prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki gurbetçi savunmacının ilerleyen günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Şu ana kadar dış transferde Sırp stoper Jasmin Trtovac ve Altındağ Belediyespor'dan genç sağ kanat Barış'la anlaşan sarı-lacivertliler, 3'üncü takviyesini Gökhan'la yapacak. Belçika doğumlu futbolcu PSV Eindhoven altyapısında yetişti. Kulüpte yaşanan yönetim tartışmalarının ardından teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu'yu getirerek transfere yönelen İzmir temsilcisi yarın Kızılcahamam'da 11 günlük kampa girecek. Menemen 2'nci etap kampını Afyon'da yapacak.


- İzmir
Kaynak: DHA
Menemen, İzmir, Spor

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