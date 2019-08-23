Haberler» Spor» Haber

Menemen'de hedef 2'de 2

TFF 1'inci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona sürpriz bir galibiyetle başlayan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü İzmir Atatürk Stadı'nda kendisi gibi ilk haftayı 3 puanla kapatan Hatayspor'u da mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

23.08.2019 13:20 Menemen'de hedef 2'de 2
TFF 1'inci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona sürpriz bir galibiyetle başlayan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü İzmir Atatürk Stadı'nda kendisi gibi ilk haftayı 3 puanla kapatan Hatayspor'u da mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Rakibin geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finali oynadığını hatırlatan sportif direktör Cenk Laleci, "Hatayspor'u mağlup ederek Giresunspor galibiyetinin tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz" dedi.
Müsabakanın biletleri 15 TL'den satışa çıktı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:08   Düzce Belediyespor yeni sezonu yeni transferlerle açtı
14:07   Denizlispor, Bjarnason'un transferinde sona yaklaştı!
14:03   Miniklerde şampiyon Kocaelispor
14:02   Hilmi Güler: "Orduspor efsanesi geri dönecek"
14:01   Fenerbahçe, Havard Nordtveit transferinde sona geldi
14:00   Akhisarsporlu Bjarnason, Bursaspor maçında yok
14:00   Kayserispor'da transfer çalışmaları