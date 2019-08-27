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Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, chp önünde eylem yaptı

Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, CHP önünde eylem yaptı (2)TBMM VE ANITKABİR'E GİTTİİzmir'in Menemen ilçesinde yerel seçimden sonra belediyedeki işine son verilince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisiklet ile Ankara'ya gelen işçi Bayram Akbaş (49), parti...

27.08.2019 17:26
Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, chp önünde eylem yaptı
Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, CHP önünde eylem yaptı (2)
TBMM VE ANITKABİR'E GİTTİ
İzmir'in Menemen ilçesinde yerel seçimden sonra belediyedeki işine son verilince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisiklet ile Ankara'ya gelen işçi Bayram Akbaş (49), parti genel merkezi önündeki açıklamasının ardından TBMM'ye geçti. Akbaş, burada CHP'li milletvekilleri ile görüşmek istedi ancak Meclis'in tatilde olması nedeniyle talebi gerçekleşmedi. Akbaş, ardından Anıtkabir'e geçerek, ziyarette bulundu.
'DOSYANIN ASLINI POSTA İLE GÖNDERECEĞİM'
Basın mensuplarına açıklama yapan Bayram Akbaş, CHP Genel Merkezi'nden sonra TBMM'ye geçtim. Orada da hiçbir milletvekili ile görüşemedim. CHP'li bir vekilin danışmanı geldi, dosyamı verdim ama Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Dosyanın aslı bende ve ben onu posta ile Kılıçdaroğlu'nun makamına göndereceğim. En azından Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği namus sözünü hatırlattım. Sözünü tutsun dedi.
Bayram Akbaş, bu akşam İzmir'e döneceğini de belirtti.
Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, chp önünde eylem yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bayram Akbaş, Menemen, Güncel

Kaynak: DHA

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