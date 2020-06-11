Menemen'de kan bağışı kampanyası

Menemen ilçesinde Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde öğretmen, idareci ve velilerin katılımıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

11.06.2020 22:08 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:26
Menemen ilçesinde Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde öğretmen, idareci ve velilerin katılımıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Eğitim Bir-Sen Menemen Şube Başkanı Kenan Kılıç, Egekent 2 Pazaryerinde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, sendika olarak pandemi sürecinde kan ihtiyacıyla ilgili duyarlılığı artırarak kan bağışı kampanyası çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Çok sayıda idareci, öğretmen ile velinin etkinliğe katıldığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:
"Pandemi sürecinde milletimizin çok acil ihtiyacı olduğu kan kampanyasına buradan destek veriyoruz. Ülkemize, milletimize ve memleketimize bu hayırlı hizmetlerin verilmesi konusunda elimizden geleni yaptığımız gibi vatandaşlarımıza da teşvik olsun diye bu çalışmayı yaptık. Yoğun bir katılım var. Katılımın en üst seviyede olabilmesi için çok çalıştık. Günlerce bunun afiş ve reklamlarını yaptık. İnşallah çok güçlü bir kan kampanyası yaptığımızı düşünüyorum."
Türk Kızılay Şube Başkanı Serkan Orun da etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Menemen’de kan bağışı kampanyası

Kaynak: AA

Etiketler: Eğitim Bir Sen, Menemen, Güncel, Haber

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