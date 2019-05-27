Menemen'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menemen ilçesindeki Hatundere Mahallesi Dumanlı Dağı bölgesinde kayalıklardan düşen M.Ö, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri ile jandarma ve AFAD ekipleri, yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Kırılan ayağının kopma tehlikesi bulunan M.Ö, bölgenin dağlık ve engebeli olması nedeniyle Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na ait helikopter ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA