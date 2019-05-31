Menemen'de kötü koku yayan ruhsatsız balık işleme tesisi mühürlendi

İZMİR'in Menemen
ilçesinde ruhsatsız işletilen balık işleme tesisi, etrafa yaydığı kötü koku nedeniyle mühürlendi.
Menemen'e 6 kilometre uzaklıktaki 294 nüfuslu Musabey Mahallesi'nde yaşayanlar Maltepe
yolu üzerindeki balık işleme tesesinde yığılı halde bulunan balık ve balık yemi atıklarının yaydığı kötü kokudan rahatsız oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte daha da fazla gelen yoğun balık kokusundan bıkan köylülerden gelen şikayetler üzerine Menenmen Belediyesi harekete geçti. Menemen Belediyesi
zabıta ekipleri, kötü koku ve hijyen koşullarının bulunmaması nedeniyle tesisi bugün itibarıyla mühürledi.
Menemen Belediye Başkanı CHP
'li Serdar Aksoy
, Musabey Mahallesi'nde yaşanan çevre katliamına 'dur' dediklerini söyledi. Maltepe yolu üzerinde bulunan balık ve balık yemi atıklarının bulunduğu tesisin bölge halkının sağlığına yıllardır zarar verdiğine dikkati çeken Başkan Aksoy, "Bugün itibarıyla yasalara uygun olmadan işletilen bu yer mühürlenmiştir. Bir daha buranın kullanıma açılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Menemenlinin sağlığı her şeyden önce gelir" dedi.
'ŞİKAYETİMİZİ İLETTİK, AYNI GÜN MÜHÜRLENDİ'
Musabey Mahallesi sakinlerinden Abdulbaki Dicle
(45) de, balık ve balık yemi atıklarının bulunduğu alanda yıllardır kesin çözüm üretilemediğini belirtip, "Her yıl Belediye, Kaymakamlık
, Valilik ve hatta Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere başvuruda bulunuyorduk. Yetkililer gelip, mühürlüyorlar ama aradan geçen 1 ay sonra tesis tekrar kullanıma açılıyordu. Şikayetimizi Belediye Başkanımız Serdar Aksoy'a bir kez ilettik. Aynı gün işlem başlatıp, çevreye kötü koku yaşayan bu tesisi mühürlediler" diye konuştu.
- İzmir
Kaynak: DHA
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