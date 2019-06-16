16.06.2019 12:40
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Menemen'de Laleci Serkan'la görüştü

Menemen

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemen Belediyespor'da yönetim kurulu henüz oluşmazken, Sportif Direktör Cenk Laleci yeni sezonun kadrosunu kurmak için oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemen Belediyespor'da yönetim kurulu henüz oluşmazken, Sportif Direktör Cenk Laleci yeni sezonun kadrosunu kurmak için oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Eski futbolculardan Göztepeli Samed Ali Kaya ve Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı takıma kazandırmaya çalışan Laleci'nin Altay'dan sol bek Serkan Sözmen'le de görüştüğü öğrenildi. Altay'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcunun da sarı-lacivertlilere olumlu yanıt verdiği bildirildi. Altay'da 2017-2018 sezonunda 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan deneyimli futbolcu geçen sezon 1. Lig'de 7 karşılaşmada forma giydi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Serkan, Menemen Belediyespor, Spor

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