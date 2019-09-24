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Menemen'de Ramazan Kurşunlu dönemi bitti

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, görevinden istifa etti.

24.09.2019 12:06Menemen'de Ramazan Kurşunlu dönemi bitti
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, görevinden istifa etti.

Sezona Giresunspor galibiyetiyle başladıktan sonra oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyet çıkarmayan Menemenspor'da Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu görevinden istifa etti. Ayrılık haberini duyuran genç teknik adam, "Büyük bir onur ile görev yaptığım Menemenspor Kulübü'nün Teknik Direktörlük görevimden istifa ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaşadığımız olumlu, olumsuz olaylarda her zaman yanımızda olan yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bundan sonraki müsabakalarda başta sporcu kardeşlerim olmak üzere tüm kulüp personeline başarılar dilerim" dedi.

İzmir ekibi, Kurşunlu idaresinde çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler rakip ağları 3 kez havalandırırken kalesinde 9 gol gördü. - İZMİR

Kurşunlu, Spor

Kaynak: İHA

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