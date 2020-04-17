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Menemen'de uyuşturucu satıcılarına baskın

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu imalatı ve satışını engelleme çalışmaları kapsamında teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Esatpaşa Mahallesinde oturduğu öğrenilen bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle ev adresine baskın yaptı.

17.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:48
Menemen'de uyuşturucu satıcılarına baskın
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu imalatı ve satışını engelleme çalışmaları kapsamında teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Esatpaşa Mahallesinde oturduğu öğrenilen bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle ev adresine baskın yaptı.

Menemen Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda poşet içinde satışa hazır halde bulunan esrar olarak tabir edilen 262 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde ikamet eden K.S. göz altına alınarak sorgulanmak üzere Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan şüpheli K.S.'nin ikamet ettiği adresin 15 metre yakınında okul olmasından dolayı 'cezası yüzde 50 artırılsın' şeklinde tutanak tutulduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Asayiş Büro, Menemen, 3. Sayfa
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