09.07.2019 15:34
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Menemen'de Vukovic imzalıyor

Menemen

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, dış transferde Balıkesirspor'dan ayrılan kaleci Andrija Vukovic'le prensipte anlaştı.

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, dış transferde Balıkesirspor'dan ayrılan kaleci Andrija Vukovic'le prensipte anlaştı. Şimdiye kadar Sırp stoper Jasmin Trtovac, Gambiyalı santrfor Alpha Jallow ve Fildişi asıllı Fransız sağ kanat İbrahim Sangare'ye sözleşme imzalatan İzmir ekibi, Hırvat kaleci Vukovic'in de işini bitirmeye hazırlanıyor. Ülkesinde Hajduk Split, Zadar, RNK Split gibi kulüplerde görev aldıktan sonra 2014-15 sezonundan bu yana Balıkesirspor'un kalesini koruyan 35 yaşındaki file bekçisi, Türkiye'de ilk kez Balıkesirspor dışında bir kulüpte görev alacak. Süper Lig'de 10 maça çıkan Hırvat kaleci, 1'inci Lig'de 115 karşılaşmada oynadı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Andrija Vukovic, Balıkesirspor, İzmir, Spor

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