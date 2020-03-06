Menemen'deki patlama paniğe neden oldu

İZMİR'in Menemen ilçesinde, iddiaya göre atılan ses bombası nedeniyle binanın camları kırıldı. Olay sonrası panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Esatpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki 3 katlı bir binanın yakınında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ses bombası atıldı. Meydana gelen patlama sonrası 3 katlı binanın zemin katında oturan L.Y.'nin evinin camları kırıldı. Patlama sesi nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ses bombasını attığı ileri sürülen kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.