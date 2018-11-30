Menemen Evinde Bandırmaspor'la Oynuyor

TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pendikspor
'la 1-1 berabere kalıp zirvedeki Tuzlaspor'un 2 puan gerisine düşen Menemen Belediyespor
yarın ateş hattındaki Bandırmaspor Baltok'u misafir edecek.
İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Hasbi Dede düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Suat Kaya
hedeflerinin mutlak 3 puan olduğunu söyledi. Kaya, "5 maçta 4 beraberlik elde ettik. Artık çıkışa geçmek istiyoruz. Taraftarımızın desteği ile istediğimiz sonucu alacağız" ifadelerini kullandı. - İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu,Pendikspor