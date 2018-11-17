Menemen Evinde Manisa Bşb ile Oynuyor

TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Etimesgut
Belediyespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalıp liderlik koltuğunu Tuzlaspor'a devreden Menemen Belediyespor
yarın takipçisi Manisa Büyükşehir Belediyespor
'u ağırlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren Ege
derbisi saat 13.30'da İlçe Stadı'nda oynanacak. Müsabakada Süleyman Abay
düdük çalacak. Ev sahibi Menemen Belediyespor'da kart cezalıları sağ bek Semih ve orta saha Umut forma giyemeyecek. Konuk Manisa BŞB'de ise sakatlıkları süren Mehmet Uysal
ve Muhammet'in durumları maç saatinde netlik kazanacak.
Sıralamada 27 puanla 2'nci basamakta yer alan Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya
, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek futbolcularını uyardı.
Deneyimli teknik adam, "Taraftarımızın desteği ile evimizde kolay kolay rakiplere geçit vermiyoruz. Geçen hafta kaybettiğimiz liderliği geri almak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlandık, istediğimizi alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Manisa BŞB'nin çalıştırıcısı Levent Devrim
ise "Bu maç zirve yarışını ilgilendiriyor ama dünyanın sonu da değil. Kazanırsak şampiyon olmayacağız, kaybedersek de hedeften sapmayacağız. En iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi. - İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu,Büyükşehir Belediyespor,Menemen Belediyespor,Manisa
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:03