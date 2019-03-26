Menemen Ticaret Odası'ndan İstihdam Seferberliği'ne Destek

Menemen Ticaret Odası, Çiğli İşkur Kuzey Bölge Müdürlüğü, Menemen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ortaklaşa düzenlediği toplantıda istihdam seferberliği kampanyasının detayları anlatılarak ilgili teşvikler konusunda bilgi verildi.

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy, Menemen SGK Müdürü Kadriye Ay, Çiğli İşkur Kuzey Bölge Müdürü Funda Özsan'ın katıldığı toplantıda İstihdam Seferberliği 2019 broşürü de basın mensuplarına dağıtıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy, TOBB ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Oda ve Borsa Başkanları, TOBB Sektör Meclisi Başkanlarının katılımıyla "Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019'un başta işsizliğin azaltılması olmak üzere üretime büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Ücretler devletten

Bu seferberlik kapsamında işverenlere, girişimcilere sekiz farklı teşvik sunulduğunu söyleyen Süsoy, "Bunlardan iki tanesi çok önemli. Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam üç ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu üç ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL'yi devlet karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak" dedi. Devamındaki dokuz ay boyunca da sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devletin devam edeceğini söyleyen Süsoy, "Yani aylık 1.113 TL'yi devlet karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. Bu arada belirtmek isterim, işe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise dokuz aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın" dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği hayat kurtaracak

İkinci olarak herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çok önemli bir destek getirildiğini belirten Süsoy, "Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı üç ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devlet işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Bu istihdam teşviki son derece faydalı ve önemli bir kampanya. Bu imkanı sanayicilerimiz, işverenlerimiz, girişimcilerimiz mutlaka değerlendirmeli" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler