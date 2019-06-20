Menemenli galericilere müjdeli haberler

Düzenlenen törende esnaf kesiminin talebini dikkate alan Belediye Başkanı Serdar Aksoy, en kısa sürede Menemen'e bir Oto Galericileri Sitesi'nin yapılacağını açıkladı.

İESOB Usta Belgelendirme ile Menemen Esnaflar Odası işbirliğinde gerçekleştirilen sınavların ardından, Menemen bölgesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan 39 üyenin sertifikaları törenle verildi.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri'nin (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5) takdim edildiği törene İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen Esnaf Odası Başkanı Ziya Demir, İzmir Oto Galericileri Odası Başkanı Zafer Dursun, Menemen Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Can Kahvecioğlu, Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu da katıldı.

BELGESİZ ÇALIŞAMAYACAKLAR

AB'ye uyum çalışmaları çerçevesinde mesleklere standartlar getirildiğine dikkat çeken İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, 'Belirlenen meslek dallarında belge mecburiyeti getirildi. Nasıl ki diploması olmayan biri eczane açamaz, doktor muayene yapamaz ise, artık kapsamdaki dallarda mesleki yeterlilik belgesi bulunmayanlar da o meslekte çalışamayacak veya işyeri açamayacaklar.' dedi.

Yönetmelik çıktığında bakanlığa başvurduklarını hatırlatan Mutlu, 'İstenen şartları taşımayan ancak geçmişten bu yana uzun süredir mesleği icra edenlerin mağdur edilmemesini talep etmiştik. Bu şekilde uygulamanın müktesep hakların korunarak hayata geçirilmesini sağladık. 117 meslek dalında belge zorunluluğu getirildi. İzmir Birliği, 9'u otomotiv, ikisi oto galericiliği, ikisi de emlakçılık olmak üzere toplam 13 meslek dalında sınav yaparak belge vermeye yetkilendirilmiştir. Amacımız bu dallarda faaliyet gösteren esnaf sanatkarlara destek olmak, lüzumlu belgeye daha uygun maliyetlerle ve güvenli şekilde ulaşabilmelerini sağlamaktır. Birliğimiz bu işlemleri, İESOB Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, www.myk.gov.tr ile www.ustabelgelendirme.com.tr adreslerini ziyaret edebilirler.' şeklinde konuştu.

SİTE İÇİN KOLLAR SIVANDI (AYRI KUTU)

Esnafın verdiği hizmetin kalitesini artıracak çalışmalara öncelik verdiklerini kaydeden Menemen Esnaf Odası Başkanı Ziya Demir ise, ilçede ikinci el araç alım satımı yapan üyelerin sanayi sitesine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Menemen'in 200 bin nüfuslu bir şehir olduğunu kaydeden belediye başkanı Serdar Aksoy da konuların muhatapları ile görüşerek çalışmaları yönlendirdiğini belirtti.

Menemen'de oto galericilerine yönelik siteye ihtiyaç olduğunu kabul eden Aksoy şunları söyledi: 'Oda yöneticilerimizle ve galerici esnafıyla birlikte oturalım ve konunun fizibilitesini hazırlayarak karar alalım. Bu alandaki sıkıntıları ve çözüm yollarını en iyi siz biliyorsunuz. Vakit kaybetmeye gerek yok, işbirliği yaparak ilçemizin ihtiyacını giderelim. Hemen önümüzdeki hafta toplanarak bir alternatif yer belirleyelim ve en kısa sürede Menemen Galericiler Sitesi'ni yapalım'