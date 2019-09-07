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Menemenspor 140 gün sonra evine dönecek

TFF 1'inci Lig'de ilk haftada 4 puan toplayan Ekol Göz Menemenspor, 15 Eylül'de oynayacağı Akhisarspor maçıyla, 140 gün sonra İlçe Stadı'na dönüş yapacak.

07.09.2019 12:02 Menemenspor 140 gün sonra evine dönecek
TFF 1'inci Lig'de ilk haftada 4 puan toplayan Ekol Göz Menemenspor, 15 Eylül'de oynayacağı Akhisarspor maçıyla, 140 gün sonra İlçe Stadı'na dönüş yapacak. Sportif direktör Cenk Laleci, İlçe Stadı'nda passolig gişe monte işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Gelecek hafta Ege derbisinde Akhisarspor'u stadımızda ağırlayacağız. Büyük heyecan yaşıyoruz. 2'nci haftada tadilat nedeniyle Hatayspor karşılaşmasını Atatürk Stadı'nda oynamıştık. Hasret bitecek, taraftarımızla kavuşacağımız günü iple çekiyoruz" dedi. Sarı-lacivertliler en son 28 Nisan 2019'da sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşmış ve 0-0'lık beraberlikle 2'nci Lig'de şampiyonluğunu ilan etmişti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Eylül, Spor

Kaynak: DHA

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