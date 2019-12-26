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Menemenspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, futbolcular Galip Güzel ve Semih Ceylan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

26.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:32 Menemenspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, futbolcular Galip Güzel ve Semih Ceylan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Galip Güzel ve 28 yaşındaki sağ bek Semih Ceylan ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerin feshedildiğini açıkladı. Kulüp, iki futbolcuya da Menemenspor'a verdikleri emekler için teşekkür ederken, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar diledi.

Forma şansı bulamadılar

Sezon başında Osmanlıspor'dan transfer olan Galip Güzel, Menemenspor formasıyla toplamda 7 karşılaşmada forma giyerken toplamda 365 dakika sahada kalmıştı. Yaklaşık 2 buçuk yıldır Menemenspor formasını terleten ancak bu sezon fazla forma şansı bulamayan Semih Ceylan ise toplamda 6 karşılaşmaya çıkmış ve 360 dakika sahada yer alabilmişti.

Ceylan, sosyal medyadan veda etti

Semih Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Menemenspor'a veda etti. Ceylan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Nereden başlayacağımı bilemediğim anlardan biri. Bu fotoğrafta bunlardan bahsedeceğimi düşünmezdim ama hayatta her şey düşündüğümüz gibi olmuyor. Öyleyse bugünün ve bu fotoğrafın adı 'Veda'olsun. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla 2 buçuk yıl emek verdiğim Menemenspor'dan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Öncelikle üzerimde emeği olan başkanıma, hocalarıma, futbolcu kardeşlerime, personele ve büyük Menemenspor taraftarına teşekkür ederim. İnşallah daha iyi yerlere gelmeniz dileğiyle." - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Semih Ceylan, Spor

Kaynak: İHA

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