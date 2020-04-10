Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Menemenspor 3 hafta sonra başlayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, 3 hafta sonra futbolcuları tesislerde toplamayı planladıklarını söyledi.

10.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:34
Menemenspor 3 hafta sonra başlayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, 3 hafta sonra futbolcuları tesislerde toplamayı planladıklarını söyledi. Koronovirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle herkesin evlerinde çalıştığını vurgulayan Laleci, "Futbolu çok özledik. Biz sahalarda çalışmaya, kamplar yapmaya alışmıştık. Zor bir durum ancak sağlık her şeyden önce geliyor. Hedefimiz 3 hafta sonra takımı sahada idmana çıkarmak. Elbette bunu gelişmelere göre yapacağız" dedi.

Futbolcularının sağlık durumunun gayet iyi olduğu bilgisini veren genç teknik adam, "Hiçbir oyuncumda şikayet yok. Kimsede de semptoma rastlanmadı. Bu süreci en izole şekilde geçireceğiz. Yardımcı hocalarımızla birlikte oyuncularımızı çalıştırıyoruz. Herkes 5 ayrı futbolcu alıyor ve video konferansla egzersizlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Döndüğümüzde her şey eskisi gibi güzel olacak. Biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz, üst sıraları zorlayacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber’den Barcelona itirafı Spor
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
Juventus’u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu Spor
Juventus'u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor Spor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız Spor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi’den daha iyi Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı Spor
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı
Haberler ›› Spor ››Menemenspor 3 hafta sonra başlayacak - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

11:32: Artistik Cimnastik Dünya Kupası sonuçlandırıldı - Spor 11:32: Volkan Demirel'den corona virüs mesajı: Zor günleri aşacağız - Spor 11:32: Feghouli'nin yerine Trezeguet iddiası - Spor 11:18: Kayserisporlu Yasir Subaşı, koronavirüs günlerinde evdeki çalışmalarını anlattı Açıklaması - Spor 11:16: Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı - Spor 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber