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Menemenspor 3 puana inanıyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Cesar Gruq Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, pazar günü evinde oynayacağı İstanbulspor maçı için iddialı.

13.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:56
Menemenspor 3 puana inanıyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Cesar Gruq Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, pazar günü evinde oynayacağı İstanbulspor maçı için iddialı. Teknik direktör Cenk Laleci, sezonun ikinci yarısında sadece 1 galibiyet alabildiklerini ve bu maçla birlikte yeniden yükselişe geçeceklerini söyledi. Matematiksel olarak Play-Off'a kalma şanslarının olduğunu dile getiren Laleci, "Benim en büyük üzüntüm çok iyi oynadığımız ve bol pozisyonlara girdiğimiz maçları kazanamamak oldu. Gerçekten hak etmediğimiz kayıplar yaşadık. Ancak geriye dönüp bakmak bize yarar sağlamaz. İstanbulspor maçına odaklandık. Mutlaka kazanacağız. Koronavirüse önlem almak amacıyla maçlar seyircisiz oynanacak. Önemli olan insan sağlığı. Biz çıkar futbolumuzu oynarız" dedi. Menemenspor'da sarı kart cezalısı Murat Erdemir, İstanbulspor'a karşı görev alamayacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor

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