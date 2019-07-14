14.07.2019 12:39
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Menemenspor'a Fransız stoper

Menemenspor

SPOR Toto 1. Lig'e çıktıktan sonra yaşadığı yönetim krizlerini geride bırakıp transfere yönelen Menemenspor, Fransız stoper Abdelaye Diakite'yi kadrosuna kattı.

SPOR Toto 1. Lig'e çıktıktan sonra yaşadığı yönetim krizlerini geride bırakıp transfere yönelen Menemenspor, Fransız stoper Abdelaye Diakite'yi kadrosuna kattı. Son olarak Al Ahli'de forma giyen 29 yaşında, 1.90 boyundaki oyuncu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Diakite, Le Havre takımında başladığı kariyerinde farklı ülkelerde Parma, Nova Gorica, Teramo, Bylis, Siracusa, Oroklini gibi kulüplerde forma giydi.
Kızılcahamam kampını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımıyla oynadığı ilk hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Kızılcahamam İlçe Stadı'nda oynanan maçta Menemen'in gollerini transferi henüz açıklanmayan Boubacar ve Vedat kaydetti. 25 Mayıs'taki tartışmalı kongrede adını Menemen Belediyespor'dan Menemenspor olarak değiştiren sarı-lacivertlilerin logo ve isim değişikliği Futbol Federasyonu'nun sitesinde de tescil edildi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Kızılcahamam, Menemen, Spor

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