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Menemenspor Adana'da galibiyet peşinde

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Keçörengücü ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, yarın düşme hattında yer alan Adanaspor'a konuk olacak.

13.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:57Menemenspor Adana'da galibiyet peşinde

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Keçörengücü ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, yarın düşme hattında yer alan 'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı orta saha Mustafa Çeçenoğlu forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, Adana deplasmanından mutlak 3 puan beklediklerini söyledi. Laleci, "Elbette hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz. Ligde 8 maçlık yenilmezlik serimiz var. Bunu kazanarak sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Menemenspor'un muhtemel 11'i:  Selmani - Semih, Ercan, Ali Keten, Alberk, Taşkın, Murat Erdemir, Tayfun, Mehmet Boztepe, Murat Elkatmış, Ali Özgün.



Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim Stadı, Adanaspor, Adana, Spor

Kaynak: DHA

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