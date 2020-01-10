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Menemenspor Akanbi'yi deniyor

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde ilk takviyesini Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Görelespor'dan orta saha Ömer Şahbaş'ı alarak gerçekleştiren Ekol Göz Menemenspor, Nijeryalı golcü Rasheed İbrahim Akanbi'yi denemeye aldı.

10.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:16Menemenspor Akanbi'yi deniyor

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde ilk takviyesini Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Görelespor'dan orta saha Ömer Şahbaş'ı alarak gerçekleştiren Ekol Göz Menemenspor, Nijeryalı golcü Rasheed İbrahim Akanbi'yi denemeye aldı. Nijerya U20 Milli Takımı'nda da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu hazırlık maçlarında teknik direktör Cenk Laleci tarafından değerlendirilirken, Akanbi'nin bir süre daha takımla çalışmalara katılacağı ifade edildi. Antalya kampında oynadığı iki hazırlık maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertlilerde Laleci, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA

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