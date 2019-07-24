Haberler» Spor» Haber

Menemenspor, Arnavut kaleci ile anlaştı

Transferde son olarak stoper Can Sıkılmaz ve Nijeryalı orta saha Henry Onoka ile resmi sözleşme imzalayan TFF 1'inci Lig ekibi Menemenspor, aradığı kaleciyi Arnavutluk'tan buldu.

24.07.2019 12:18 Menemenspor, Arnavut kaleci ile anlaştı
Transferde son olarak stoper Can Sıkılmaz ve Nijeryalı orta saha Henry Onoka ile resmi sözleşme imzalayan TFF 1'inci Lig ekibi Menemenspor, aradığı kaleciyi Arnavutluk'tan buldu. Sarı-lacivertliler, KF Laçi takımında forma giyen Gentian Selmani ile el sıkıştı. 21 yaşındaki eldiveni İzmir'e getiren yönetimin, Selmani ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Gentian Selmani ile kısa zamanda resmi imzaların atılması bekleniyor.
ÖZEL MAÇI KAZANDI
Diğer taraftan, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, özel maçta Türkmenistan ekibi Şagadam'ı 2-1 mağlup etti. İzmir temsilcisinin gollerini Hüseyin ve Tayfun kaydetti. Menemen yarın Göztepe, 27 Temmuz'da Altay ve 30 Temmuz'da Balıkesirspor'la karşılaşacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Arnavutluk, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:06   Barcelona vs Chelsea maç özeti
14:06   Cristiano Ronaldo'nun Asya turu antremanındaki en iyi anları
14:06   Uluslararası Şampiyonlar Kupası: Real Madrid vs Arsenal
14:06   Carvajal, Isco, Marcelo ve Real Madrid Arsenal Maçı öncesi imza imzaladılar
14:06   Gerileme: Pedrinho'nun İlk Korintliler Amacı
14:06   Marcelo Real Madrid Comeback Vs Arsenal ile Memnun
14:06   Valverde: 'Fitness alıyoruz'