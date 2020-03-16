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Menemenspor beraberliğe abone

TFF 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor 1 puana abone oldu.

16.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:31
Menemenspor beraberliğe abone

TFF 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor 'la 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor 1 puana abone oldu. Sarı-lacivertliler üst üste 3'üncü maçından da beraberlikle ayrıldı. Sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan İzmir ekibi, ikinci devrede ise galibiyete hasret kaldı. Çıktığı 11 maçta sadece düşme hattında son sıradaki Eskişehirspor'u 3-1 yenebilen Menemenspor; Giresunspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor, Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildi.

Akhisarspor, Altay, Cesar Grup Ümraniyespor ve son alarak İstanbulspor'la eşitliği bozamayan Menemenspor Play-Off barajının gerisinde kaldı. Teknik direktör Cenk Laleci, İstanbulspor karşısında net fırsatları cömertçe harcadıklarını söyledi. Son dakikada mağlubiyetten kurtulduklarını belirten Laleci, "Pes etmeyip 89'uncu dakikada dengeyi sağladık. Ardından maçı kazanacak pozisyonlara da girdik. Maalesef değerlendiremedik" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, İzmir, Spor

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