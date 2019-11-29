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Menemenspor, Bolu deplasmanından puanla dönmek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, "Boluspor maçı bizim için zor olacak ancak rakibi iyi analiz ettik, deplasmandan puanla döneceğimize inanıyorum.

29.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:44Menemenspor, Bolu deplasmanından puanla dönmek istiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, " maçı bizim için zor olacak ancak rakibi iyi analiz ettik, deplasmandan puanla döneceğimize inanıyorum." dedi.
Ligde son 4 maçını kazanan Menemenspor, 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Boluspor ile yapacağı müsabaka için 'deki hazırlıklarını tamamladı. Çavuş Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Jasmin Trtovac katılmadı.
Antrenmanın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Cenk Laleci, üst üste aldıkları galibiyetlerle moral kazandıklarını söyledi.
Mücadeleci bir takım oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Laleci, şunları kaydetti:
"Pazar günü karşı karşıya geleceğimiz Boluspor da iyi bir kadroya sahip. Boluspor maçı bizim için zor olacak ancak rakibi iyi analiz ettik, deplasmandan puanla döneceğimize inanıyorum. Takımdaki her oyuncumuza güvenimiz sonsuz. Her maçta yaptığımız gibi yine haddimizi bilerek ve mücadele ederek oynayacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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