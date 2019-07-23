Haberler» Spor» Haber

Menemenspor Can'la resmen imzaladı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor imza şova devam ediyor.

23.07.2019 11:15 Menemenspor Can'la resmen imzaladı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor imza şova devam ediyor. Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden olan sarı-lacivertliler uzun süredir görüşme halinde olduğu Karabükspor'un stoperi Can Sıkılmaz'la sözleşme imzaladı. Kulüp binasına gelip Onursal Başkan Tahir Şahin'le görüşen 20 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik mukavele yapıldı. Menemenspor'da kendini geliştireceğini ve başarılı olacağını ifade eden genç oyuncu, geçen sezon 1. Lig'de küme düşen Karabükspor'da 32 resmi maça çıkmıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karabükspor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:44   Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda
11:43   Alin Tosca: "Çok iyi bir sezon bizi bekliyor"
11:42   Fenerbahçe'de Eljif Elmas gitti sırada Jailson var!
11:41   İzmir sporu için birlik zamanı
11:38   Altınordu'nun kaptan dümene geçti
11:36   Festa 2200 Bisiklet Festivali yine Erciyes'te
11:29   (Özel) Rüzgarla yarışan gencin hedefi İspanya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak