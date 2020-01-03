Haberler » Spor » Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı - Spor

Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya Play-Off hattında hazırlanan Ekol Göz Menemenspor'da stoper Diakite, kanat oyuncusu Sangare ve kaleci Erhan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

03.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:22 Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya Play-Off hattında hazırlanan Ekol Göz Menemenspor'da stoper Diakite, kanat oyuncusu Sangare ve kaleci Erhan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Üç oyuncuyla devre arasında yolların ayrılacağı, yönetimin Diakite, Sangare ve Erhan'la sözleşmelerinin feshi için masaya oturacağı kaydedildi. Yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda genç defans oyuncusu Can Sıkılmaz'ı 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Diyarbekirspor'a kiraladı. Dış transferde de çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, Arnavutluk'un Partizani Tirana takımında top koşturan sol kanat Cinari ve Eskişehirspor'un orta sahası Sissoko ile temaslarını sürdürüyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:03   Başkanı Zekeriya Alp: VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz - Spor
14:01   Pınar Karşıyaka'ya özel uçak - Spor
14:01   Şampiyon cimnastikçi Ayşe Begüm yuvaya döndü - Spor
13:56   Trabzonspor'un Anderson Talisca'ya teklif ettiği maaş ortaya çıktı! - Spor
13:55   Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi - Spor
13:50   Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Spor
13:36   Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımla Ali Koç'a teşekkür etti - Spor
12:16   Beşiktaş, Enner Valencia ile anlaşmaya vardı - Spor
12:00   MHK Başkanı Zekeriya Alp, Koç Holding'le olan ticari ilişkisine yanıt verdi: Bence etik - Spor
11:35   Şenol Güneş'ten Merih Demiral itirafı: Beşiktaş'a almak istedim - Spor
3.01.2020 14:12:29