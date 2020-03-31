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Menemenspor'da Ali Keten gözde

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da Ali Keten bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

31.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:11
Menemenspor'da Ali Keten gözde

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da Ali Keten bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin sezon başında 3. Lig ekibi Kocaelispor 'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunma oyuncusu, formayı kaptıktan sonra bırakmadı. Genç futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Ancak yönetim transfere onay vermedi.

Ali Keten'i Kasımpaşa'nın dışında Yeni Malatyaspor'un da yakından takip ettiği öğrenildi. Ligde ilk 6 haftada forma şansı bulamayan Ali, teknik direktör Cenk Laleci'nin göreve gelmesiyle ilk 11'in değişilmez isimleri arasında girdi. Stoper, sağ ve sol bekte görev yaparak savunma hattının her bölgesinde forma giyen Ali, 21 lig maçında görev yaptı. Menemen'in  savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Kasımpaşa, Spor
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