Haberler » Spor » Menemenspor'da Ali Özgün bir açıldı pir açıldı - Spor

Menemenspor'da Ali Özgün bir açıldı pir açıldı

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Keçiörengücü ile son dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'da santrfor Ali Özgün 11'inci haftadan sonra açıldı.

11.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:35Menemenspor'da Ali Özgün bir açıldı pir açıldı

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Keçiörengücü ile son dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'da santrfor Ali Özgün 11'inci haftadan sonra açıldı. Son 3 maçın hepsinde ağları havalandıran 30 yaşındaki golcü suskunluğunu bozarken, sarı-lacivertliler Ali'nin gol attığı maçlarda 5 puanı hanesine yazdırdı. Tecrübeli oyuncu Menemenspor'un 3 hafta önce 1-0 galip geldiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında ilk kez golle tanıştı. Ertesi hafta Boluspor deplasmanında 81'inci dakikada sahne alan Ali Özgün, attığı golle takımının sahadan 2-2 berabere ayrılmasını sağladı. Son olarak 1-1 sona eren Keçiörengücü maçında fileleri havalandıran Ali teknik ekibin gözüne girmeyi başardı. Bu sezon 11 maçta 577 dakika şans bulan Ali'nin bu hafta deplasmanda oynanacak Adanaspor müsabakasına da 11'de çıkacağı bildirildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Özgün, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:09 Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı! - Spor
15:09 Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme - Spor
15:09 Türkiye Kayak Federasyonu, Milka'yla sponsorluk sözleşmesini uzattı - Spor
15:09 Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor - Spor
15:08 Milli yelkenci Alican Kaynar, Avustralya'da Finn Gold Cup'a katılacak - Spor
14:33 UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım - Spor
12:42 Beşiktaş'tan resmi Emre Kılınç ve Mert Hakan açıklaması - Spor
12:31 Ali Koç isyan etti! "Kervan yolda düzülür" - Spor
11:46 Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu - Spor
11:32 Eski Beşiktaşlı futbolu bıraktı, yazılımcı oldu! - Spor
11.12.2019 15:10:36