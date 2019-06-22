Menemenspor'da Cenk rotaya girdi

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu
ile sözleşme imzalanmasının ardından transferde gaza basıldı. Sarı-lacivertliler son olarak Afjet Afyonspor'da forma giyen 27 yaşındaki stoper Cenk Güvenç
'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Futbola Almanya
'da başlayan ve bir dönem Atletico Madrid
'in B takımında da forma giyen oyuncuyu, sarı-lacivertli takıma kazandırmak için sportif direktör Cenk Laleci'nin temaslarına hız verdiği öğrenildi. Türkiye
'de Gaziantepspor
, Çaykur Rizespor
, Karşıyaka
, Denizlispor
ve Afjet Afyonspor'da top koşturan savunma oyuncusu, Spor Toto 1'inci Lig'de 130 karşılaşmada görev yaptı ve 3 gol attı. Afyon ekibiyle sözleşmesi sona eren Cenk Güvenç'in bonservis sorunu bulunmuyor.
- İzmir