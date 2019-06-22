22.06.2019 12:05
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Menemenspor'da Cenk rotaya girdi

Menemenspor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile sözleşme imzalanmasının ardından transferde gaza basıldı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile sözleşme imzalanmasının ardından transferde gaza basıldı. Sarı-lacivertliler son olarak Afjet Afyonspor'da forma giyen 27 yaşındaki stoper Cenk Güvenç 'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Futbola Almanya 'da başlayan ve bir dönem Atletico Madrid 'in B takımında da forma giyen oyuncuyu, sarı-lacivertli takıma kazandırmak için sportif direktör Cenk Laleci'nin temaslarına hız verdiği öğrenildi. Türkiye 'de Gaziantepspor , Çaykur Rizespor , Karşıyaka , Denizlispor ve  Afjet Afyonspor'da top koşturan savunma oyuncusu, Spor Toto 1'inci Lig'de 130 karşılaşmada görev yaptı ve 3 gol attı. Afyon ekibiyle sözleşmesi sona eren Cenk Güvenç'in bonservis sorunu bulunmuyor.


- İzmir
Kaynak: DHA
Kurşunlu , Spor

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