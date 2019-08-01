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Menemenspor'da David N'gog iddiası

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor golcü transferi için arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

01.08.2019 12:14 Menemenspor'da David N'gog iddiası
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor golcü transferi için arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Adanasporlu Famoussa Kone ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler Macaristan'ın Honved takımında forma giyen David N'Goga'a kanca attı. Kariyerinde dünya devleri Paris St. Germain ve Liverpool'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle irtibata geçen İzmir temsilcisinin ciddi şekilde N'Gog'la ilgilendiği ileri sürüldü. Macaristan'dan ayrılmayı düşünen Fransız futbolcunun Türkiye'ye gelebileceği vurgulandı. PSG ve Liverpool'un yanı sıra Bolton Wanderers, Swensa City, Reims, Panionios, Ross Country ve Honved'te oynayan N'Gog kariyerinoe 310 maçta 62 gol attı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Macaristan, Liverpool, Spor

Kaynak: DHA

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