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Menemenspor'da Galip gözden çıkarıldı

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yenerek bu sezon ilk kez Play-Off potasına adını yazdıran Ekol Göz Menemenspor'da tecrübeli futbolcu Galip Güzel'in kadro dışı kaldığı öğrenildi.

28.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:28Menemenspor'da Galip gözden çıkarıldı

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ekol Hastanesi 'u 1-0 yenerek bu sezon ilk kez Play-Off potasına adını yazdıran Ekol Göz Menemenspor'da tecrübeli futbolcu Galip Güzel'in kadro dışı kaldığı öğrenildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda A takımla idmanlarda yer almayan 32 yaşındaki oyuncuyla devre arasında yolların ayrılacağı ifade edildi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Galip'ten faydalanmayı düyünmediği ve futbolcunun performansından memnun kalmadığı ileri sürüldü. Sezon başında Adana Demirspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu, bu sezon ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkıp toplamda 367 dakikada sahada kaldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor

Kaynak: DHA

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