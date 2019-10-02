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Menemenspor'da golcüler suskun

TFF 1. Lig'de ilk sezonunu geçiren Ekol Göz Menemenspor'un golcüleri suskunları oynuyor.

02.10.2019 11:57Menemenspor'da golcüler suskun
TFF 1. Lig'de ilk sezonunu geçiren Ekol Göz Menemenspor'un golcüleri suskunları oynuyor. İlk 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 4 puanda kalan sarı-lacivertlilerde geçen sezonki şampiyon kadrodan santrforlar Hüseyin Çolak ve Ali Özgün'ün yanı sıra Nijeryalı Sikiru gol atma başarısı gösteremedi. İzmir ekibinin gollerini orta sahada görev alan Taşkın (2), Halil İbrahim ve Mustafa kaydetti. Geçen haftaki Osmanlıspor maçında Hüseyin'i yedek kulübesine çekip, ilk 11'de Ali'yi ileri uçta oynatan teknik direktör Cenk Laleci'nin bu haftaki Adana Demirspor deplasmanı öncesi santrforlarla özel olarak ilgilendiği belirtildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Çolak, Ali Özgün, Spor

Kaynak: DHA

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