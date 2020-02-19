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Menemenspor'da gözler Samed Ali'de

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 3-1 yenerek Play-Off yolunda yeniden ümitlenen Ekol Göz Menemenspor gözünü golcüsü Samed Ali Kaya'ya çevirdi.

19.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:39Menemenspor'da gözler Samed Ali'de

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde 'u 3-1 yenerek Play-Off yolunda yeniden ümitlenen Ekol Göz Menemenspor gözünü golcüsü Samed Ali Kaya'ya çevirdi. Devre arasında Göztepe'den kiralanan ve Eskişehirspor karşılaşmasında ilk golünü atan Samed Ali, cuma günü deplasmanda oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında yine takımın en önemli kozu olacak. Sarı-lacivertlilerde 2017-2018 sezonunda 2. Lig'de forma giyip 34 lig maçında 25 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki futbolcu gol kralı ünvanını almıştı. Teknik direktör Cenk Laleci, tüm oyuncularının çok değerli olduğunu, Samed Ali'nin de performansının takıma olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Ali Kaya, Spor

Kaynak: DHA

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