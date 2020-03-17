Menemenspor'da Hüseyin Çolak kadro dışı
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İstanbulspor'la evinde 2-2'lik skorla berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor'da golcü Hüseyin Çolak'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
17.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:32
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İstanbulspor 'la evinde 2-2'lik skorla berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor'da golcü Hüseyin Çolak'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda deneyimli golcü İstanbulspor maçı öncesi A takım kadrosundan çıkarıldı. Yönetimin 29 yaşındaki futbolcuyu disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı iddia edildi. Bu sezon 27 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Hüseyin Çolak 4 gol atıp 3 de asist yaptı.- İzmir
Kaynak: DHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Çolak, İstanbulspor, Spor
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