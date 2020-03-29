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Menemenspor'da Hüseyin'e af gündemde

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da 2 hafta önce disiplinsiz hareketlerinden dolayı yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan golcü Hüseyin Çolak'a af yolu gözüktü.

29.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:22
Menemenspor'da Hüseyin'e af gündemde

TFF 1'inci Lig ekiplerinden  Ekol Göz Menemenspor'da 2 hafta önce disiplinsiz hareketlerinden dolayı yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan golcü Hüseyin Çolak'a af yolu gözüktü. Deneyimli oyuncunun, yönetim kurulu ve teknik heyeti arayarak özür dilediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde yönetim ve teknik heyetin yapacağı toplantı sonrası Hüseyin Çolak'ın takımdaki kaderinin netleşeceği bildirildi. Hüseyin'in liglerin başlamasının ardından yeniden kadroya alınması bekleniyor.

Geçen sezonun devre arasında Gümüşhanespor'dan İzmir ekibine transfer olan 29 yaşındaki forvet 2'nci Lig'de 15 maçta 5 gol atma başarısını gösterdi. Hüseyin, TFF 1'inci Lig'de Ekol Göz Menemenspor formasıyla sahaya çıktığı 25 karşılaşmada ise 4 kez rakip fileleri havalandırırken 3 asist yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Çolak, Spor

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