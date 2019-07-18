18.07.2019 11:48
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Menemenspor'da ilk etap bitti

Menemenspor

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'un Kızılcahamam'daki ilk etap kampı bu sabah yapılan antrenmanla sona erdi.

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'un Kızılcahamam'daki ilk etap kampı bu sabah yapılan antrenmanla sona erdi. Üç günlük iznin ardından Afyon kampında ikinci etap çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren teknik direktör Ramazan Kurşunlu, oynayacakları özel maçlarla yeni sezona hazır bir şekilde girmek istediklerini söyledi.
Sarı-lacivertliler, Afyon'da 23 Temmuz'da Türkmenistan takımı Şagadam Türkmenbaşı, 25 Temmuz'da Göztepe, 30 Temmuz'da ise Balıkesirspor'la hazırlık maçları oynayacak. İzmir ekibi 27 Temmuz için de kendisine rakip arıyor. Menemen'de genç oyuncular Abdülkadir Taşdemir, Oğuzhan Ay, Doruk Erkin Fırat, Hüseyin Yalaz, Jiyan Yavuz, Doğan Ay ve Vedat Erçin tecrübe kazanmaları için kiralık listesine konuldu.


- İzmir
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Kızılcahamam, Sabah, Spor

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